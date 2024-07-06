Россия и Иран завершили интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab, сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на главу Центробанка Ирана Мохаммада Фарзина. По его словам, Shetab может начать работу в России уже к концу августа.

4 июля на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге Фарзин встретился с главой российского Центробанка Эльвирой Набиуллиной. В ходе встречи было подписано валютное соглашение между Ираном и Россией для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих операциях. Фарзин добавил, что офшорный риал будет использоваться в торговых операциях с Россией в ближайшее время.

23 февраля Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против 63 российских компаний, включая Национальную систему платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир». Пресс-служба НСПК заявила, что эти санкции не повлияют на работу платежных сервисов в России, подчеркнув, что зарубежные банки самостоятельно решают, принимать ли карты «Мир. В НСПК также отметили отсутствие ограничений на сотрудничество с иностранными партнерами.

После введения санкций ряд иностранных банков, включая казахстанские «Фридом Финанс» и Halyk Bank, приостановили операции с картами «Мир». С 30 марта большинство армянских банков также прекратили обслуживание этих карт. В апреле кыргызские банки также сообщили о прекращении обслуживания карт «Мир».

20 июня в работе НСПК произошел масштабный сбой. Пресс-служба Национальной системы платежных карт сообщила о попытке DDoS-атак на их инфраструктуру, отметив, что система готова к таким ситуациям и обладает достаточными средствами для мониторинга и предотвращения, поэтому инцидент затронул незначительное количество сервисов.