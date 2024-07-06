Католическая церковь выплатит $76 млн сотням жертв сексуального насилия, произошедшего в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады.

Суд вынес решение о компенсации более чем 200 жертвам, подвергшимся сексуальному и физическому насилию в детских домах и школах, которые находились под управлением католической церкви.

Согласно решению суда, церковь обязана выплатить компенсацию жертвам насилия, которое происходило в течение нескольких десятилетий с 1940 года.

Большинство из более чем 150 тыс. детей коренных народов, содержавшихся в церковных школах-интернатах, подвергались физическому, сексуальному и психологическому насилию и издевательствам со стороны священников, монахинь и других учителей. Первая из этих школ была открыта в начале 1880-х годов, а последняя закрылась в 1998 году.

Первые безымянные могилы в Канаде были обнаружены 29 мая 2021 года. Тогда были найдены останки 215 несовершеннолетних, некоторым из которых было всего три года, на территории бывшей школы для ассимиляции детей коренных народов в городе Камлупс, провинция Британская Колумбия.

Позже, 24 июня, вождь общины Кауэссесс в провинции Саскачеван, Кадмус Делорм, сообщил об обнаружении безымянных могил с останками 751 ребенка на территории бывшей церковной школы-интерната для детей индейцев, которая функционировала до 1990-х годов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал эти находки «одной из самых мрачных страниц в истории Канады».

В 2008 году была создана комиссия по расследованию инцидентов в церковных школах-интернатах. В 2015 году, по итогам расследования, власти Канады признали деятельность системы школ-интернатов «культурным геноцидом».