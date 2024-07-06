«Эти выборы не были свободными и честными. Они не приведут к фундаментальным изменениям в политическом направлении Ирана», — заявили в американском Госдепартаменте.

Кандидат-реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране, набрав 16,3 млн голосов против 13,5 млн у своего соперника Саида Джалили. Министерство внутренних дел страны сообщило о явке в 30 млн избирателей.

Новый президент обещает улучшить отношения с Западом и ослабить правоприменение закона об обязательном ношении хиджаба. Однако эксперты отмечают, что ключевые решения по внешней политике и ядерной программе останутся за верховным лидером Али Хаменеи.

Выборы были назначены досрочно после гибели предыдущего президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в мае. В ходе предвыборной кампании Пезешкиан обещал не противоречить политике верховного лидера.