ПОЛИТИКА
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США не ждут изменений в Иране
США заявили, что президентские выборы в Иране «не были свободными и честными», и не приведут к «фундаментальным изменениям в политическом направлении страны»
США не ждут изменений в Иране
Фото: Reuters / Reuters
6 июля 2024 г.

«Эти выборы не были свободными и честными. Они не приведут к фундаментальным изменениям в политическом направлении Ирана», — заявили в американском Госдепартаменте.

Кандидат-реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране, набрав 16,3 млн голосов против 13,5 млн у своего соперника Саида Джалили. Министерство внутренних дел страны сообщило о явке в 30 млн избирателей.

Новый президент обещает улучшить отношения с Западом и ослабить правоприменение закона об обязательном ношении хиджаба. Однако эксперты отмечают, что ключевые решения по внешней политике и ядерной программе останутся за верховным лидером Али Хаменеи.

Выборы были назначены досрочно после гибели предыдущего президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в мае. В ходе предвыборной кампании Пезешкиан обещал не противоречить политике верховного лидера.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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