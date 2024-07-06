Четвертьфинальный матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Нидерландов проходит 6 июля на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.

Турция уверенно прошла групповой этап, заняв второе место, и в 1/8 финала обыграла Австрию со счетом 2:1. Нидерланды вышли из группы с третьего места, но в 1/8 финала уверенно победили Румынию 3:0.

Обе команды известны своим атакующим стилем игры. Турция в последний раз выходила в полуфинал Евро в 2008 году, а Нидерланды не проходили дальше 1/4 финала с 2004 года.

В последних встречах команд в рамках отборочных циклов преимущество было попеременным: в отборе на ЧМ-2022 Турция выиграла дома 4:2, а Нидерланды взяли реванш 6:1.

Объявлены стартовые составы команд. За Нидерланды выступят: Вербрюгген, Дюмфрис, Де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен, Симонс, Рейндерс, Бергвейн, Депай, Гакпо.

Турцию представят: Гюнок, Мюлдюр, Акайдын, Бардакчи, Кадиоглу, Озджан, Айхан, Йылмаз, Чалханоглу, Йылдыз, Гюлер.

Ожидается зрелищный и результативный матч, учитывая атакующий стиль обеих команд.