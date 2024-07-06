В результате израильского удара по школе в центральной части сектора Газа погибло как минимум 16 человек и более 50 получили ранения. Инцидент произошел в субботу в лагере беженцев Нусейрат.

Палестинское министерство здравоохранения сообщает, что среди погибших были дети.

Очевидец Айман аль-Атуне рассказал: «Мы увидели тела детей, разорванные на части, это была игровая площадка, здесь был батут, были качели и торговцы».

Израильские военные утверждают, что удар был направлен против бойцов ХАМАС, якобы использовавших этот район как укрытие. По словам израильтян, они приняли меры для минимизации риска для гражданских лиц.

Представитель Службы гражданской обороны Газы Махмуд Басал предупредил, что число жертв может возрасти из-за критического состояния многих раненых.

За последние сутки в результате израильских ударов по Газе погибло не менее 29 палестинцев и 100 получили ранения. Среди погибших - пять местных журналистов.

С начала конфликта 7 октября 2023 года, по данным палестинской стороны, погибло более 38 000 жителей Газы. Израиль потерял 323 солдата.

Израильские силы продолжают вторжение в Рафах на юге Газы с заявленной целью «ликвидации» ячеек ХАМАС и уничтожения подземных сооружений палестинского движения.