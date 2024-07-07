Сегодня, 7 июля, проходит второй тур выборов в Национальное собрание Франции. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 18:00 по местному времени, в крупных городах - до 20:00. Первые результаты ожидаются после 20:00.

В первом туре 30 июня были избраны 76 из 577 депутатов. Основная борьба разворачивается между ультраправым «Национальным объединением», левым «Новым народным фронтом» и пропрезидентской коалицией «Вместе».

Согласно опросам, «Национальное объединение» может получить 200-230 мест, но не достигнет абсолютного большинства в 289 мандатов. «Новый народный фронт» может рассчитывать на 165-190 мест, а пропрезидентская коалиция - на 120-140.

Предвыборные программы партий различаются в подходах к внешней политике, особенно в отношении поддержки Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

Досрочные выборы были назначены после неудачи партии президента Макрона на выборах в Европарламент 9 июня.