ПОЛИТИКА
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Орбан восхищается Путиным
После переговоров в Москве премьер-министр Венгрии дал интервью, в котором поделился впечатлениями о российском президенте
Орбан восхищается Путиным
Виктор Орбан и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
7 июля 2024 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Die Weltwoche охарактеризовал президента России Владимира Путина как невозмутимого, очень осторожного и пунктуального политика. Он назвал российского лидера «суперрациональным» человеком.

«Он более чем на 100% рациональный человек. Когда он ведет переговоры, когда начинает объяснять точку зрения, выступает с предложением. Он суперрациональный человек», — заявил Орбан.

Венгерский премьер рассказал о секретной подготовке своего визита в Москву, который состоялся 5 июля. Информация о поездке стала достоянием общественности только когда правительственный самолет запросил разрешение на вход в воздушное пространство Польши.

Орбан также сообщил о планах дальнейших неожиданных визитов: «У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными». Следующая такая поездка запланирована на утро 8 июля.

Во время переговоров с Путиным Орбан обсудил вопросы мирных переговоров по Украине, перспективы прекращения огня и будущую архитектуру безопасности в Европе после окончания боевых действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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