Среди союзников США по НАТО растет беспокойство относительно способности президента Джо Байдена победить на предстоящих в ноябре выборах и эффективно управлять страной. Источники издания Politico, связанные с альянсом, отмечают, что тревога усилилась после недавних дебатов Байдена с Дональдом Трампом.

Один из европейских чиновников НАТО выразил сомнение, что Байден «сможет прожить еще четыре года» даже в случае победы. Другой представитель ЕС заявил, что выступление действующего президента на дебатах «не очень обнадеживает», хотя и признал, что хотел бы переизбрания Байдена, дабы «избежать нового взаимодействия с Трампом».

Дипломаты рассказали изданию, что беспокойство вызывает не столько физическое состояние Байдена, сколько его политическое положение и шансы переизбраться.

«Мне кажется, ему будет очень трудно продолжать свою кампанию и оставаться в ней», — сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС, добавив, что хоть вопрос замены кандидата и решает Демократическая партия, ей стоит «рассмотреть все варианты».

Некоторые союзники, особенно страны Восточной Европы, недовольны «слишком осторожным» подходом Байдена к военной помощи Украине. «США лидируют или они просто принимают участие, как и все остальные?» - задается вопросом высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне.

Споры о возрасте Байдена усилились после дебатов экс-президентом США Дональдом Трампом. Во время выступления действующий президент Штатов говорил невнятно, запинался и часто запутывался в мыслях.

После неудачных дебатов в Демократической партии усилились дискуссии о возможной замене Байдена другим кандидатом, например, вице-президентом Камалой Харрис. Однако сам Байден заявил о намерении продолжить предвыборную кампанию. Президент Соединенных Штатов в интервью ABC News заявил, что снимется с гонки, если «всемогущий Господь сойдет с неба» и велит это сделать.