Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета после визита в Германию. Глава государства отметил позитивные сдвиги в переговорах по Газе. Глава МОССАД ведет переговоры с ХАМАС в Дохе, и, по словам турецкого лидера, речь идет о достижении прекращения огня «с минуты на минуту».

Эрдоган подчеркнул, что «Израиль не должен больше продолжать это зверство, это варварство». Он отметил, что международное сообщество, особенно западные страны, должны усилить давление на Израиль. «До сих пор именно Израиль настаивал на нападениях и продолжал массовые убийства», – добавил Эрдоган.

Президент также затронул напряженность между Израилем и «Хезболлой», выразив обеспокоенность возможным расширением конфликта. По его мнению, Израиль должен отказаться от своих намерений распространить конфликт на регион, и западные страны, особенно США, должны прекратить свою поддержку Израиля.

Эрдоган отметил, что Турция всегда выступала за мир и решение конфликта через создание двух государств в границах 1967 года. Турция, по его словам, «громче всех заявляет, что эти конфликты должны прекратиться».

На вопрос о недавних провокационных событиях в Турции, таких как инцидент в Кайсери, Эрдоган ответил, что за ними могут стоять организованные силы. Он заверил, что Турция, как сильное государство, уже дала необходимый отпор и будет продолжать бороться с угрозами. «Как мы сокрушили PKK, PYD, KCK, ФЕТО благодаря силе Турции, так же мы сокрушим и их», – заявил он.

Глава Турции также затронул тему сирийских беженцев и возможности нормализации отношений с Башаром Асадом. Он выразил надежду, что посредством приглашения к диалогу Турция сможет вернуть турецко-сирийские отношения на прежний уровень.