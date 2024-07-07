Президент Эрдоган прокомментировал недавно прошедшие президентские выборы в Иране и победу Масуда Пезешкиана. Журналисты спросили, может ли повлиять азербайджанское происхождение нового президента соседней страны на отношения Тегерана и Анкары.

«Масуд Пезешкиан на самом деле тюрок азербайджанского происхождения. Например, в Тебризе он говорит на тюркском (азербайджанском – ред.). Но когда он едет в курдские районы, он может говорить там на курдском. Он также хорошо владеет персидским языком», — отметил президент.

«Когда мы вернемся, я свяжусь с ним и поздравлю его. Я надеюсь, что в будущем отношения между Турцией и Ираном станут лучше. Более того, у Турции самые лучшие отношения с Ираном в регионе. Иран - важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные узы. В предстоящем периоде я ожидаю, что двусторонние отношения между Турцией и Ираном будут развиваться в позитивном направлении все более быстрыми темпами», — добавил он.

Президента также попросили прокомментировать выборы в Великобритании — провал консервативной партии и уход премьер-министра Риши Сунака, а также поделиться видением развития турецко-британских отношений в этом контексте.

«На мой взгляд, политика, которую они проводили до сих пор, и экономические проблемы в Великобритании стали самой важной причиной поражения Риши Сунака», — сказал президент Эрдоган.

Он также отметил, что Лейбористы достигли крупного успеха и это — впервые за долгое время.

«Что касается левых, то Лейбористская партия не могла добиться результата в Англии на протяжении 14 лет. Но на этих выборах они получили 411 членов парламента. До сегодняшнего дня Лейбористская партия не достигала такого количества даже во времена Тони Блэра. <…> Я еще не звонил Киру Стармеру, лидеру Лейбористской партии, чтобы поздравить его. Одним из первых дел, которые мы сделаем по возвращении, это звонок ему», — сказал президент.

«Во время нашей встречи мы также обсудим, как мы можем выстраивать наши дальнейшие отношения <…> Отношения между Турцией и Великобританией имеют очень глубокие корни. <…> Мы работали как с лейбористами, так и с премьер-министрами-консерваторами. Главное - работать в соответствии с общими интересами двух стран. В новый период мы продолжим развивать отношения с нашим союзником Великобританией во всех областях. Перед нами стоят важные вопросы, и мы намерены продвигать позитивный курс наших отношений, решая их», — заключил турецкий президент.