Вечером в субботу в районе села Виноградное в аннексированном Крыму начался крупный пожар на газопроводе. Пламя перекинулось на близлежащий лес.

Подача газа в курортном городе Алушта и в дюжине окрестных населенных пунктов была прекращена. Об этом сообщили российские власти.

«Угрозы населенному пункту нет», - заявили в МЧС России утром в воскресенье.

В субботу российские власти Крымского полуострова сообщили в социальных сетях о прекращении подачи газа в Алушту — город с населением около 30 тыс. человек — и 14 близлежащих поселков.

«После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», - говорилось в сообщении назначенных РФ региональных властей Крыма в Telegram.

Российские агентства со ссылкой на официальные источники сообщили, что пострадавших нет.

Площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Причины пожара официальные источники не комментировали.