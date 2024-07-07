Израильские военные широко использовали директиву, разрешающую войскам убивать собственных граждан во время операции ХАМАС 7 октября. Об этом сообщила в воскресенье газета Haaretz.

Во время атаки израильские ВВС разбомбили по меньшей мере три военные базы и аванпосты.

Кроме того, военные открыли интенсивный огонь по огороженной территории, разделяющей Газу и Израиль, когда участники ХАМАС возвращались на территорию эксклава с захваченными пленными.

Этот район должен был стать «зоной убийства», сообщил газете Haaretz источник в Южном командовании израильской армии.

Через несколько часов после атаки ХАМАС был издан приказ, согласно которому «ни один автомобиль не должен вернуться в Газу», что подразумевало потенциальную возможность убийства захваченных израильских пленных.

Такого рода приказы в израильской армии известны как «директива Ганнибала». По данным, Haaretz, они «широко применялись» 7 октября.

Директива, когда она действует, предписывает израильской армии использовать любые средства, необходимые для предотвращения захвата израильских солдат, даже если это подразумевает их убийство.

Haaretz основывает свой отчет на документах и свидетельствах солдат, а также офицеров среднего и высшего звена.

Израильская газета отметила, что неясно, сколько израильтян в итоге стали жертвами этих нападений. Однако совокупные данные указывают на то, что многие похищенные люди подвергались израильскому обстрелу и находились в опасности, добавляет газета.

По меньшей мере, один случай, когда израильские военные убили 13 сограждан, получил широкое освещение.

Израильские военные проводят расследование других событий 7 октября и сразу после них — его результаты будут опубликованы в ближайшее время.

Один из первых случаев применения директивы, согласно изданию, произошел в 7:18 утра, когда после сообщения о пленении человека был отдан приказ о воздушном ударе по КПП «Бейт-Ханун» («Эрез»). В течение дня КПП «Бейт-Ханун» и прилегающая военная база неоднократно подвергались подобным атакам.

Среди других объектов, подвергшихся израильскому обстрелу, - база «Рейм», где располагается штаб дивизии, и военный форпост «Нахаль-Оз».

«Тот, кто принимал такое решение, знал, что под ударом могут оказаться и наши бойцы, находящиеся в этом районе», - сообщил Haaretz израильский военный источник.

Другой приказ предписывал всем силам вести минометный огонь в направлении сектора Газа.

Он был отдан несмотря на то, что военные располагали ограниченной информацией о местонахождении пленных. Многие люди, прятавшиеся в то время в кустах и на открытых пространствах, могли находиться в зоне обстрела.

Спустя несколько часов приказ был расширен, чтобы не допустить ни одного транспортного средства в Газу.