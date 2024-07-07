Министерство обороны РФ сообщило о захвате населенного пункта Чигари в Донецкой области Украины и улучшении тактического положения российских войск. По данным ведомства, российские войска нанесли поражение украинским формированиям в нескольких населенных пунктах и отразили шесть контратак противника.

В последние дни российские подразделения также захватили населенные пункты Сокол и Новопокровское в Донецкой области, микрорайон «Новый» на востоке Часова Яра и село Степовая Новоселовка в Харьковской области.

Российские войска резко активизировали наступательные действия в Донецкой области, особенно в районе Торецка. По информации из различных источников, российские войска продвинулись на несколько километров вглубь украинской обороны, используя подземные тоннели.

Наступление продолжается и в направлениях вокруг Торецка. Юго-восточнее, в поселке Южное (бывшее Артемово), российские войска продвинулись на несколько километров вглубь украинской обороны.

Кроме того, началось наступление на поселок Нью-Йорк к северо-западу от Торецка. Точная конфигурация линии фронта в этом районе пока не ясна.

Украинские власти подтверждают разрушения в Торецке и проведение эвакуации. По данным на 1 июля, из города эвакуированы 711 человек, включая 20 детей. В городе и его окрестностях остаются около 10 тысяч жителей.