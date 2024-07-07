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В Ровенской области бензовоз врезался в маршрутку: 14 погибших
В Ровенской области Украины столкнулись бензовоз и маршрутный микроавтобус. В результате ДТП погибли 14 человек, среди них и 6-летний ребенок. Одной женщине удалось выжить, медики борются за ее жизнь, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем телеграмм-канале. #Украина #Ровно #Ровенскаяобл #ДТП #авария #погибшие #ГСЧС
В Ровенской области бензовоз врезался в маршрутку: 14 погибших / Others
7 июля 2024 г.
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