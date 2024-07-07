Израильтяне призывают правительство спустя 9 месяцев остановить войну в Газе

Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива и Аль-Кудса, чтобы в очередной раз потребовать от властей заключить сделку с ХАМАС, прекратить войну в Газе и обменяться пленными. После того как начали звучать призывы к Биньямину Нетаньяху покинуть пост премьер-министра, полиция начала разгон мирных протестующих, применив водометы. За 9 месяцев войны в Газе от Израиль убил больше 38 тыс. палестинцев, из них 15 694 детей и 10 279 женщин, таже известно, что почти 88 тыс. получили ранения. #Израиль #ТельАвив #Иерусалим #АльКудс #протест #обмен #соглашение #водометы