ПОЛИТИКА
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Израильтяне призывают правительство спустя 9 месяцев остановить войну в Газе
Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива и Аль-Кудса, чтобы в очередной раз потребовать от властей заключить сделку с ХАМАС, прекратить войну в Газе и обменяться пленными. После того как начали звучать призывы к Биньямину Нетаньяху покинуть пост премьер-министра, полиция начала разгон мирных протестующих, применив водометы. За 9 месяцев войны в Газе от Израиль убил больше 38 тыс. палестинцев, из них 15 694 детей и 10 279 женщин, таже известно, что почти 88 тыс. получили ранения. #Израиль #ТельАвив #Иерусалим #АльКудс #протест #обмен #соглашение #водометы
Израильтяне призывают правительство спустя 9 месяцев остановить войну в Газе / Others
7 июля 2024 г.
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