Президент США Джо Байден может провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время предстоящего саммита НАТО.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, согласно стенограмме пресс-конференции в администрации Байдена от 5 июля.

«Хотя у президента будет довольно напряженный график, учитывая его обязательства как хозяина саммита, мы работаем над тем, чтобы организовать несколько двусторонних встреч и встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского, как я уже говорил ранее», - говорится в сообщении.

«В ближайшие дни у нас будет больше информации об этом», — добавил чиновник.

Он также сообщил, что Байден проведет мероприятие с участием Зеленского «и почти двух десятков наших союзников и партнеров, подписавших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной».

«США также объявят о новых шагах по укреплению противовоздушной обороны и военного потенциала Украины, чтобы помочь Украине продолжать защищать себя сегодня и сдерживать российскую агрессию в будущем», - добавил чиновник.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. На нем также будут обсуждаться пути расширения сотрудничества между Украиной и Южной Кореей.

Об этом 5 июля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Флагманский проект отчасти связан с медицинским образованием украинских солдат», - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы также рассматриваем возможность расширения обмена разведданными с Южной Кореей», — добавил Столтенберг.