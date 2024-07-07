В воскресенье французские избиратели приняли участие во втором туре парламентских выборов. В результате голосования крайне правая политическая сила «Национальное объединение» (НО) может стать сильнейшей партией, серьезно подорвав авторитет действующего президента Эммануэля Макрона.

Явка составила 59,71% примерно к 17:00 по местному времени, что в полтора раза выше, чем явка на то же время суток (38,11%) во время второго тура голосования в 2022 году. Об этом сообщило МВД Франции.

По данным опросов, проведенных агентствами Harris Interactive и Ipsos, это самый высокий уровень явки во второй половине дня с 1981 года.

Оба агентства прогнозируют, что окончательная явка составит около 67 %, что не наблюдалось с 1997 года.

Согласно последним опросам общественного мнения, НО получит больше всего мест во французском парламенте. Однако, по прогнозам, партия не сможет набрать абсолютное большинство.

Если националистическая и евроскептическая партия получит большинство, это приведет к созданию первого крайне правого правительства во Франции со времен Второй мировой войны. Это происходит на фоне укрепления позиций популистских и крайне правых партий на всем континенте.

Макрон объявил внеочередные выборы после того, как его партия потерпела поражение от «Национального объединения» на выборах в Европарламент в прошлом месяце.