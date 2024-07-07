Айдидау: как домбристка из Казахстана объединила тюркский мир с помощью музыки

Заказать домбру — это все равно что сшить платье. Известная домбристка из Казахстана Айдидау в эксклюзивном интервью для TRT на русском рассказала о том, как выбирать инструмент, почему в казахстанских школах сделали обязательным изучение игры на домбре и как ее музыка объединяет тюркский мир. #Казахстан #домбра #инструмент #музыка #Айдидау #интервью #тюрки