ПОЛИТИКА
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Айдидау: как домбристка из Казахстана объединила тюркский мир с помощью музыки
Заказать домбру — это все равно что сшить платье. Известная домбристка из Казахстана Айдидау в эксклюзивном интервью для TRT на русском рассказала о том, как выбирать инструмент, почему в казахстанских школах сделали обязательным изучение игры на домбре и как ее музыка объединяет тюркский мир. #Казахстан #домбра #инструмент #музыка #Айдидау #интервью #тюрки
Айдидау: как домбристка из Казахстана объединила тюркский мир с помощью музыки / Others
7 июля 2024 г.
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