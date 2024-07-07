ПОЛИТИКА
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Новым президентом Ирана стал этнический азербайджанец. Что о нем известно?
Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиян – этнический азербайджанец, но при этом он пообещал быть президентом для всех иранцев, независимо от их религиозной, этнической или политической принадлежности. Также среди его интересов налаживание связей с США, Россией и всеми, кроме Израиля. Подробнее в нашем видео. #Иран #президент #Пезешкиян #Джалили #политика #азербайджанец #США #Израиль #Россия
Новым президентом Ирана стал этнический азербайджанец. Что о нем известно? / Others
7 июля 2024 г.
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