Новым президентом Ирана стал этнический азербайджанец. Что о нем известно?

Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиян – этнический азербайджанец, но при этом он пообещал быть президентом для всех иранцев, независимо от их религиозной, этнической или политической принадлежности. Также среди его интересов налаживание связей с США, Россией и всеми, кроме Израиля. Подробнее в нашем видео. #Иран #президент #Пезешкиян #Джалили #политика #азербайджанец #США #Израиль #Россия