ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Нидерланды: поставим Украине F-16 «немедленно»
Новый глава МИД Нидерландов посетил Киев и пообещал незамедлительную отправку истребителей. Предыдущее правительство обещало поставить 24 самолета
Нидерланды: поставим Украине F-16 «немедленно»
Фото: Reuters / Others
7 июля 2024 г.

Через несколько дней после смены правительства в Нидерландах новый глава МИД Каспар Вельдкамп во время визита в Украину пообещал «немедленную» поставку истребителей F-16.

«Мы получили разрешение на поставку первых истребителей F-16, и теперь они будут поставлены немедленно», - заявил Вельдкамп в субботу в Киеве журналистам.

Он не сделал никаких уточнений о графике поставок.

Правительство Нидерландов премьер-министра Марка Рютте ранее обещало Украине в общей сложности 24 истребителя F-16.

Вельдкамп входит в состав нового правительства Нидерландов, которое сформировалось после нескольких месяцев коалиционных переговоров. Новый министр иностранных дел принадлежит к центристской, христианско-демократической партии «Новый социальный договор» (NSC).

Самой сильной партией в коалиции является правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса. Новый премьер-министр Дик Схоф, как и сам Вилдерс, подтвердил поддержку Украины со стороны Нидерландов.

В мае президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP заявил, что Украине необходимо около 130 истребителей F-16, чтобы установить паритет с российскими ВВС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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