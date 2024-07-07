Через несколько дней после смены правительства в Нидерландах новый глава МИД Каспар Вельдкамп во время визита в Украину пообещал «немедленную» поставку истребителей F-16.

«Мы получили разрешение на поставку первых истребителей F-16, и теперь они будут поставлены немедленно», - заявил Вельдкамп в субботу в Киеве журналистам.

Он не сделал никаких уточнений о графике поставок.

Правительство Нидерландов премьер-министра Марка Рютте ранее обещало Украине в общей сложности 24 истребителя F-16.

Вельдкамп входит в состав нового правительства Нидерландов, которое сформировалось после нескольких месяцев коалиционных переговоров. Новый министр иностранных дел принадлежит к центристской, христианско-демократической партии «Новый социальный договор» (NSC).

Самой сильной партией в коалиции является правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса. Новый премьер-министр Дик Схоф, как и сам Вилдерс, подтвердил поддержку Украины со стороны Нидерландов.

В мае президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP заявил, что Украине необходимо около 130 истребителей F-16, чтобы установить паритет с российскими ВВС.