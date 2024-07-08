После празднования победы сторонников левых партий на парламентских выборах, в крупных городах Франции, таких как Париж, Лион, Нант и Ренн, начались массовые беспорядки. Толпы, празднующие победу левых сил, напали на полицию и устроили поджоги.

Полиция старалась минимизировать задержания, чтобы не усугублять ситуацию. Сотни протестующих в масках бегали по улицам, стреляя фейерверками в жандармов. На некоторых улицах началось возведение баррикад и поджоги. Полицейские кордоны перекрыли улицы, используя слезоточивый газ для разгона демонстрантов. На данный момент сообщается о 25 задержанных. Информации о пострадавших пока нет.

В воскресенье во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Пропрезидентский правоцентристский блок «Вместе за республику» потерял большинство в парламенте. Альянс левых партий «Новый народный фронт» занял первое место по числу мандатов, обогнав пропрезидентскую коалицию. Крайне правое «Национальное объединение», победившее в первом туре, оказалось на третьем месте. Явка на втором туре составила 66,6 процента.

Перед вторым туром представители конкурирующих партий часто призывали голосовать за левых кандидатов, чтобы не допустить победы крайне правых. В результате «Новый народный фронт» получил 182 мандата, согласно результатам, опубликованным газетой Le Monde. Пропрезидентская коалиция «Вместе за республику» получила 168 мест. Левые также поддержали некоторых кандидатов коалиции в округах, где они не смогли добиться убедительных результатов.

«Национальное объединение» получило 143 мандата, а «Республиканцы» — 45 мест. Остальные объединения в совокупности получили 39 мест. Ни одна политическая сила не смогла получить абсолютного большинства в парламенте, где заседают 577 депутатов, для чего необходимо 289 мест.