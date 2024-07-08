Египет направил Израилю сообщение о том, что в случае достижения соглашения по освобождению заложников и прекращению огня, Каир совместно с США будет работать над строительством высокотехнологичного подземного барьера «для предотвращения контрабанды оружия» в Газу, сообщает The Times of Israel.

Согласно сообщению, Египет заявил, что работы по строительству барьера могут начаться в первые дни возможного перемирия. Вчера вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил список требований Израиля, которые он назвал «не подлежащими обсуждению», включая «предотвращение контрабанды оружия» из Египта в Газу.

Израильские военные заявляют, что они якобы обнаружили 25 туннелей для контрабанды через границу между Египтом и Газой. Ранее представители палестинского движения ХАМАС сообщили, что ждут ответа Израиля на их последнее предложение. Пять дней назад ХАМАС принял ключевую часть американского плана по прекращению войны в Газе.

«Мы оставили свой ответ посредникам и ждем ответа», — сказал агентству Reuters один из двух представителей ХАМАС, попросивший не называть его имени.

Трехфазный план был предложен в конце мая президентом США Джо Байденом при посредничестве Катара и Египта. Он направлен на прекращение войны и освобождение около 120 израильских пленных, удерживаемых ХАМАС.