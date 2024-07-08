Провальное выступление на дебатах продолжает преследовать Джо Байдена и сказываться на его рейтингах. Новый опрос CNN показал, что у вице-президента Камалы Харрис больше шансов на победу в предстоящих выборах в ноябре, чем у президента Джо Байдена.

По данным социологов, Дональд Трамп по-прежнему лидирует в голосовании, опережая Байдена на шесть пунктов. Однако вице-президент Харрис укрепила позиции и теперь может составить конкуренцию Трампу в теоретической схватке: 47% зарегистрированных избирателей поддерживают Трампа, а 45% — Харрис.

Немного более высокие показатели Харрис отчасти объясняются более широкой поддержкой среди женщин: 50% предпочитают Харрис Трампу по сравнению с 44% в противостоянии Байдена против Трампа. Кроме того, за Харрис готовы голосовать независимые избиратели: 43% за Харрис и лишь 34% за Байдена.

Рейтинг одобрения президента Джо Байдена, составлявший 81%, резко упал после его неудачного выступления на дебатах в Атланте на прошлой неделе. Сейчас его шансы на победу оцениваются в 41-42%.

После дебатов в Демократической партии усилилась поддержка идеи о том, чтобы Байден ушел в отставку и позволил другому кандидату возглавить предвыборную гонку перед важными выборами 5 ноября. Однако сам американский лидер отказывается сворачивать кампанию. В интервью американским медиа на прошлой неделе президент заявил, что не намерен выходить из гонки ни при каких условиях.

Байден также объяснил свое неудачное выступление на дебатах усталостью от поездок по миру. Выступая на предвыборном мероприятии в Вирджинии, Джо Байден признал, что его выступление на дебатах было ниже среднего, объяснив это недостатком сна. При этом он упомянул, что его кампания собрала $38 млн после дебатов.

Уже 25 членов Палаты представителей от Демократической партии призвали Байдена отойти в сторону. Кроме того, умеренные демократы из конкурентных округов рассматривают возможность напрямую выразить свою обеспокоенность Байдену после того, как избиратели начали открыто сомневаться в способности 81-летнего политика возглавить страну на второй срок.