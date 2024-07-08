Любой договор о прекращении огня в Газе должен позволить Израилю возобновить боевые действия до тех пор, пока его цели не будут достигнуты. Об этом 7 июля заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 8 июля ожидается возобновление переговоров с ХАМАС в Каире по сделке о прекращении девятимесячной войны.

ХАМАС принял ключевой элемент плана на прошлой неделе, два представителя палестинского движения заявили агентству Reuters, что теперь они ожидают ответа Израиля на свое последнее предложение.

Нетаньяху поздно вечером 7 июля провел консультации о дальнейших шагах в переговорах по трехэтапному плану, который в мае представил президент США Джо Байден. Изначальный документ предполагает бессрочное перемирие и прекращение всех боевых действий в Газе. Однако Израиль отвергает это требование и настаивает на продолжении войны до полного уничтожения ХАМАС.

Палестинское движение в свою очередь потребовало, чтобы Израиль сначала взял на себя обязательство по постоянному прекращению огня, чтобы у ХАМАС была гарантия, что Тель-Авив действительно прекратит огонь. Теперь же движение сняло это требование. Вместо этого ХАМАС готов вести переговоры для достижения этой цели в течение шестинедельного первого этапа.

Нетаньяху настаивает: сделка не должна мешать Израилю возобновить боевые действия, пока цели войны не будут достигнуты. Эти цели были определены в начале войны как полная ликвидация военного потенциала ХАМАС, а также возвращение заложников.

«План, с которым согласился Израиль и который приветствовал президент Байден, позволит Израилю вернуть заложников, не нарушая других целей войны», — заявил Нетаньяху.

Палестинский чиновник, близкий к переговорам, заявил Reuters, что последнее предложение от ХАМАС реально может привести к рамочному соглашению и прекращению войны хотя бы на шесть недель. Правда, если его примет Израиль.