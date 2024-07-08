Западные страны холодно отреагировали на победу реформатора Масуда Пезешкиана во втором туре президентских выборов в Иране. Госдепартамент США назвал выборы «несвободными и несправедливыми» и отметил, что «значительное число иранцев вообще решили не участвовать». Вашингтон отказался поздравлять нового президента с победой.

Как пишет газета Financial Times (FT), другие дипломаты на условиях анонимности заявили, что приветствовали бы менее враждебную риторику со стороны нового правительства Ирана. Однако на Западе сомневаются, что Пезешкиан как-либо сможет влиять на внешнюю политику, учитывая, что все ключевые решения принимает верховный лидер и его основной орган власти — Революционная гвардия.

«Мы с большим интересом прислушиваемся к словам Пезешкиана, но время слов прошло. Нам нужно увидеть действия», — заявил один высокопоставленный западный дипломат изданию. Он отметил: отношения могут улучшиться только после изменений в тех областях, которые слабо контролируются президентом.

К ним относятся расширение ядерной программы Тегерана. Страна в последние три года активно обогащает уран до уровней, близких к оружейному, в частности, в мае МАГАТЭ отчиталось, что Иран обогатил уран до 60%. До оружейного уровня в 90% иранским физикам-ядерщикам осталось буквально ничего, предупредили в международном агентстве.

Кроме того, Запад видит, что Иран оставит на прежнем уровне военную и финансовую поддержку региональных военизированных ополчений, таких как ливанская «Хезболла» и «‎Катаиб Хезболла»‎ в Ираке.

Во время кампании Пезешкиан пообещал возобновить взаимодействие с США и европейскими государствами, чтобы договориться о прекращении ядерного противостояния Ирана с Западом и добиться ослабления санкций для помощи экономике.

«Пезешкиан говорит разумные вещи. Но как он собирается это сделать?» — сомневается западный собеседник FT.

Перед реформатором и его сторонниками стоит непростая задача. Президент получает в наследство одну из самых санкционированных экономик мира, глубоко разочарованное население и политическую систему, в которой большая часть власти принадлежит верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.