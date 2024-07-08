Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм призвал провести тесты на физическое и когнитивное состояние для Джо Байдена, а также для Дональда Трампа и других политиков. Законодатель-республиканец рекомендовал такие тесты для всех будущих кандидатов в президенты, а также для тех, кто может сменить президента.

«Все будущие кандидаты в президенты должны проходить неврологические обследования в рамках общего медицинского обследования. Давайте проверим Трампа. Давайте проверим Байдена. Давайте проверим преемников», — заявил сенатор.

«Мы должны убедиться, что люди, которые будут в очереди наследования [поста президента], способны быть главнокомандующими в тяжелых обстоятельствах», — объяснил свою идею политик.

Призыв Грэма к когнитивным тестам прозвучал после того, как демократ из Калифорнии Адам Шифф сказал, что он «был бы рад», если бы Байден и Трамп прошли тесты.

«Откровенно говоря, тест показал бы, что у Дональда Трампа есть серьезное заболевание того или иного рода», — съязвил политик, намекая, что у республиканца есть умственные проблемы.

Шифф также подчеркнул, что Байден должен «передать эстафету», если он не сможет победить «подавляющим большинством».

Вопрос о когнитивном тестировании президента возник в связи с неудачным выступлением 81-летнего Байдена на дебатах. Политик пытается опровергнуть утверждения о том, что его провал на дебатах не был симптомом более широкого умственного спада, а был лишь «‎эпизодом»‎. Глава Белого дома пытается доказать, что он способен быть предполагаемым кандидатом от Демократической партии на переизбрание в ноябре этого года. Однако в стане демократов так считают далеко не все: группа 25 демократов из Палаты представителей уже призвала Байдена сняться с гонки.

Грэм также предсказал, что Байдена «скорее всего, заменят‎» ‎в качестве кандидата от Демократической партии, причем вице-президент США Камала Харрис будет наиболее очевидным выбором. «Если она станет кандидатом, это будет совершенно другая гонка, чем сейчас‎», — отметил демократ. ‎