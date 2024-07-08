Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает дипломатическое турне к самым проблемным партнерам Евросоюза: 4 июля он посетил Киев, а на следующий день встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. 8 июля Орбан прибыл в Пекин. Сам правый европейский лидер назвал свое турне «миротворческой миссией».

В столице КНР Орбан встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Министерство иностранных дел КНР сообщило, что Си и Орбан обсудят «вопросы, представляющие общий интерес». Оба лидера начали свою встречу в гостевом доме Дяоюйтай в понедельник утром, однако подробности переговоров не разглашаются.

Орбан, которого на Западе широко критикуют за дружественное отношение к России на фоне наступления Москвы на Украину, опубликовал в социальной сети X фото своего прибытия в пекинский аэропорт с подписью «Миротворческая миссия 3.0».

«Китай — ключевая держава в создании условий для мира в войне‎‎, — написал Орбан в соцсетях. — Вот почему я приехал встретиться с председателем Си в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт».

В последний раз Орбан и Си встречались в мае, когда китайского лидера торжественно встретили с государственным визитом в Венгрию. Тогда Орбан вопреки растущей обеспокоенности Европы по поводу угрозы безопасности со стороны Пекина повысил уровень отношений между странами до «всеобъемлющего стратегического партнерства».

Прямиком из Пекина Виктор Орбан должен отправиться в Вашингтон, где 9 июля стартует саммит НАТО. Президент США Джо Байден примет лидеров альянса, включая венгерского премьера, и призовет к дальнейшей поддержке защиты Украины.

Ожидается, что Китай также будет одной из главных тем в повестке дня на саммите НАТО. Европейский лидеры все больше беспокоятся, что Пекин тайно поддерживает Россию в войне против Украины, предоставляя Москве товары двойного назначения и оказывая дипломатическую поддержку. Пекин, самый важный дипломатический союзник Москвы, утверждает, что не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта.