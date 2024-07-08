В МВД Украины сообщили, что на данный момент известно о 20 погибших и более 60 раненых в результате ракетного удара по Киеву.

«В Киеве погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал. В частности, на территории детской больницы «Охматдет» погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка», — сообщили в ведомстве.

В общей сложности за 8 июля в результате массированной воздушной атаки в Украине погиб 31 человек и 125 были ранены.

*** 12:46

В результате российского ракетного удара по Киеву погибли 8 человек, 15 получили ранения. Под завалами больницы Охматдет могут находиться люди.

«Предварительная информация − 8 погибших. Мы находимся на территории больницы Охматдет. Продолжается разбор разрушений. Есть информация, что под завалами есть люди, возможно, дети», — заявил начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

** 11:20

В понедельник утром, 8 июля, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздались в Киеве и Киевской области, о чем сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Киевская областная военная администрация.

По данным «Украинской правды» и «Суспільне», в Киеве произошло два мощных взрыва. Виталий Кличко уточнил, что один из взрывов был в Соломенском районе столицы. На место происшествия направились спасатели и медики. Киевская городская военная администрация также сообщила о падении обломков сбитой ракеты в Соломенском районе.

Обломки ракет также упали в Днепровском, Голосеевском и Шевченковском районах Киева, что вызвало возгорания. По информации местных телеграм-каналов, в результате взрыва загорелась многоэтажка.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил о взрывах в городе. Взрывы раздались и в Днепре, и в Краматорске.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что удары по территории Украины наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также крылатыми ракетами «Калибр» и Х-101.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о захвате населенного пункта Чигари в Донецкой области Украины и улучшении тактического положения российских войск. По данным ведомства, российские войска нанесли поражение украинским формированиям в нескольких населенных пунктах и отразили шесть контратак противника.

В последние дни российские подразделения также захватили населенные пункты Сокол и Новопокровское в Донецкой области, микрорайон «Новый» на востоке Часова Яра и село Степовая Новоселовка в Харьковской области.

Российские войска резко активизировали наступательные действия в Донецкой области, особенно в районе Торецка. По информации из различных источников, российские войска продвинулись на несколько километров вглубь украинской обороны, используя подземные тоннели.