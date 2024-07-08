ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Взрыв на складе боеприпасов в РФ
Украина атаковала дронами полевой склад боеприпасов возле поселка Сергеевка в Воронежской области РФ
Взрыв на складе боеприпасов в РФ
Фото: скриншот видео / Others
8 июля 2024 г.

В ночь на воскресенье, 7 июля, Служба безопасности Украины атаковала дронами полевой склад боеприпасов возле поселка Сергеевка в Воронежской области РФ. Об этом сообщили информированные источники NV.

Согласно информации, на складе площадью 9 тыс. квадратных метров россияне хранили ракеты класса «земля-земля» и «земля-воздух», снаряды для танков и артиллерии, а также ящики с патронами для огнестрельного оружия. Этот склад служил источником снабжения боеприпасами российских войск, ведущих боевые действия в Украине.

Жители Воронежской области услышали ночью взрыв, после которого началась мощная детонация. Сообщается, что столб дыма был виден за десятки километров.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что после атаки дронов на складе со «взрывоопасными объектами» начался пожар. По его словам, пострадавших нет. В населенном пункте Подгоренского района, где произошли взрывы, введен режим чрезвычайной ситуации, и продолжается эвакуация жителей в пункты временного размещения.

В ночь на 8 июля российские системы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщило Министерство обороны РФ.

Губернатор Воронежской области подтвердил, что над регионом были обнаружены и уничтожены несколько дронов самолетного типа. Оперативные службы направлены на места падения обломков для проведения проверки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us