В ночь на воскресенье, 7 июля, Служба безопасности Украины атаковала дронами полевой склад боеприпасов возле поселка Сергеевка в Воронежской области РФ. Об этом сообщили информированные источники NV.

Согласно информации, на складе площадью 9 тыс. квадратных метров россияне хранили ракеты класса «земля-земля» и «земля-воздух», снаряды для танков и артиллерии, а также ящики с патронами для огнестрельного оружия. Этот склад служил источником снабжения боеприпасами российских войск, ведущих боевые действия в Украине.

Жители Воронежской области услышали ночью взрыв, после которого началась мощная детонация. Сообщается, что столб дыма был виден за десятки километров.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что после атаки дронов на складе со «взрывоопасными объектами» начался пожар. По его словам, пострадавших нет. В населенном пункте Подгоренского района, где произошли взрывы, введен режим чрезвычайной ситуации, и продолжается эвакуация жителей в пункты временного размещения.

В ночь на 8 июля российские системы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщило Министерство обороны РФ.

Губернатор Воронежской области подтвердил, что над регионом были обнаружены и уничтожены несколько дронов самолетного типа. Оперативные службы направлены на места падения обломков для проведения проверки.