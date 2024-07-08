ПОЛИТИКА
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Российские военные ударили ракетой по детской больнице «Охматдет»
Один из корпусов детской больницы «Охматдет» поврежден российским ракетным ударом. Под завалами могут оставаться люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Врачи и прохожие помогают спасателям разбирать завалы. Сообщается, что россияне выпустили стратегические бомбардировщики из акватории Каспийского моря. #trtнарусском #больница #украина #россия #обмен #война #войнавукраине #нетвойне #новости #трт #новостимира
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8 июля 2024 г.
Истории
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