Российские военные ударили ракетой по детской больнице «Охматдет»

Один из корпусов детской больницы «Охматдет» поврежден российским ракетным ударом. Под завалами могут оставаться люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Врачи и прохожие помогают спасателям разбирать завалы. Сообщается, что россияне выпустили стратегические бомбардировщики из акватории Каспийского моря. #trtнарусском #больница #украина #россия #обмен #война #войнавукраине #нетвойне #новости #трт #новостимира