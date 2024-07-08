На улицах Парижа вспыхнули беспорядки после выборов

Полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих в Париже после оглашения предварительных результатов выборов. Сообщается, что участники протестов подожгли мусорные баки, велосипеды и забросали правоохранителей бутылками и камнями. Информации о пострадавших нет. Напомним, первое место на внеочередных выборах во Франции заняла левая коалиция - 182 места. Следом - центристский блок Макрона — 168 мест и правая партия Ле Пен — 143 места. #trtнарусском #левые #франция #протесты #национальноеобъединение #выборы #политика #новости #трт #новостимира #shorts