ПОЛИТИКА
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На улицах Парижа вспыхнули беспорядки после выборов
Полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих в Париже после оглашения предварительных результатов выборов. Сообщается, что участники протестов подожгли мусорные баки, велосипеды и забросали правоохранителей бутылками и камнями. Информации о пострадавших нет. Напомним, первое место на внеочередных выборах во Франции заняла левая коалиция - 182 места. Следом - центристский блок Макрона — 168 мест и правая партия Ле Пен — 143 места. #trtнарусском #левые #франция #протесты #национальноеобъединение #выборы #политика #новости #трт #новостимира #shorts
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8 июля 2024 г.
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