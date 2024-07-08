Израильскиe военные снова приказали жителям Газы эвакуироваться

Израильские военные отдали новый приказ палестинцам покинуть свои дома в нескольких районаx Газы. На видео попал непрерывный поток мужчин, женщин и детей, которые направляются к западу и югу от города. Некоторые везут стариков и раненых, другие несут на плечах маленьких детей и тащат с собой сумки и канистры. Сразу после этого ВВС Израиля нанесли интенсивные удары по восточным районам города Газа. Мишенью атаки стали такие районы, как Дерадж, Туффах и Старый город. #trtнарусском #дерадж #эвакуация #израильскаяармия #газа #палестинцы #гуманитарныйкризис #жертвы #новости #трт #новостимира