Минфин США планирует ввести новые санкции для борьбы с российским «‎теневым флотом‎» танкеров, которые помогают доставлять нефть из РФ покупателям по всему миру в обход западных санкций. Однако администрация президента США не торопится одобрить новые ограничения, опасаясь неконтролируемого роста цен на бензин перед ноябрьскими президентскими выборами.

С февраля 2022, пытаясь наказать Москву за вторжение в Украину, США и их союзники ввели санкции против российского энергетического сектора, включая экспорт углеводородов. В декабре 2022 года США и их партнеры по G7 ввели ценовой потолок в $60 за баррель российской нефти.

Однако Россия по-прежнему находит способы обойти эти ограничения, поставляя нефть на танкерах, зарегистрированных в третьих странах. В частности, такие танкеры были замечены в портах Греции и Индии.

Чиновники Минфина обратили внимание на так называемый «теневой флот‎»‎ нефтяных танкеров, который позволяет России продавать нефть по ценам выше $60 за баррель. Вашингтон ищет способы ограничить возможность Москвы получать прибыль от экспорта энергоносителей, однако одновременно сделать так, чтобы предотвратить глобальный ценовой шок.

РФ остается одним из крупнейших игроков в нефтяном экспорте всего мира, Москва входит в картель ОПЕК+, где вместе с Саудовской Аравией устанавливает правила игры для всего мирового нефтяного рынка.

Как пишет газета New York Times (NYT), администрация президента Джо Байдена не торопится одобрить предложения Минфина и ввести санкции против «‎теневого флота»‎. Белый дом опасается, что санкции против российской нефти могут иметь серьезные экономические последствия, которые могут привести к росту цен на бензин, в том числе в США. А это может навредить предвыборной кампании президента Байдена. Потому пока Вашингтон поставил санкционную программу против российской нефти на паузу, по крайней мере — до ноябрьских выборов.