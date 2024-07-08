Президент США Джо Байден столкнулся со все более растущим давлением со стороны однопартийцев-демократов, которые призывают политика выйти из предвыборной гонки. 7 июля на встрече демократов Палаты представителей ряд законодателей призвали Байдена уйти с поста кандидата в президенты и сделать это как можно скорее. Некоторые политики озвучили и срок — Байден должен сняться с гонки уже в эту пятницу, передает агентство Reuters.

По сообщениям СМИ, среди тех, кто призвал Байдена выйти из кампании, были представители Джеррольд Надлер, Адам Смит, Марк Такано и Джо Морелли, старшие демократы в Палате представителей, входящие в комитеты по судебной власти, вооруженным силам.

Демократы также предположили, что место Байдена должна занять вице-президент Камала Харрис, которая, по последним опросам, имеет больше шансов на победу, чем действующий глава Белого дома.

Член Национального комитета Демократической партии от Флориды Алан Кленденин присоединился к призывам, побуждающим Байдена уйти в сторону.

«Джо Байден запомнится историкам как один из лучших президентов в американской истории, но эти выборы касаются следующих четырех лет, а не последних трех с половиной», — пояснил Кленденин.

Национальный комитет Демократической партии решительно поддерживал Байдена после его промахов на дебатах, поэтому любое отступничество может свидетельствовать об углублении кризиса.

«Следующая неделя имеет решающее значение», — отметил сенатор-демократ Крис Мерфи. Он призвал президента провести встречу или пресс-конференцию, чтобы убедить избирателей, что он «прежний Джо Байден».

Представитель Демократической партии США Адам Шифф заявил, что Байдену нужно предоставить доказательства, что он готов возглавить страну и на второй срок.

По его словам, Камала Харрис «могла бы победить с большим перевесом, но прежде чем мы примем решение о том, кто еще это может быть, президент [Байден] должен принять решение о том, будет ли это он».

Джо Байден попытался ослабить беспокойство однопартийцев во время ралли 7 июля в колеблющемся штате Пенсильвания. Здесь он встретился с представителями афроамериканской общины в Гаррисберге. Однако, судя по рейтингам в Пенсильвании, пока даже прежде лояльное демократам афроамериканское сообщество все чаще высказывается с разочарованием о Байдене.