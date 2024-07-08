Швеция определила Россию как наибольшую угрозу в своей новой стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает SVT.

В правительстве заявили, что нынешняя ситуация с безопасностью является «самой тревожной» для Швеции с момента окончания Второй мировой войны.

«Россия представляет собой крупнейшую и наиболее серьезную угрозу для нашей национальной безопасности», – заявил министр обороны Пол Йонсон.

Кроме того, в качестве угрозы были отмечены попытки ряда государств усилить свое геополитическое влияние.

«У Китая есть амбиции разрабатывать киберинструменты, которые могут повлиять на нашу безопасность и конкурентоспособность. Мы также наблюдаем усиление военного сотрудничества между Россией и Китаем», – отметил Йонсон.

Он также отметил, что КНДР и Иран активно поддерживают Россию в войне против Украины. Йонсон ранее заявил, что Россия продолжает стремиться разделить союзников в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе.

Швеция также заявила, что Россия нарушает работу спутниковых сетей после ее вступления в НАТО.

Ранее Швеция начала укреплять свои вооруженные силы, модернизировать порты, дороги, железнодорожные сети, больницы и убежища.

Наиболее уязвимой остается шведская энергосистема, во многом из-за географического положения и устаревших станций. У королевства есть 16 тыс. км линий электропередач, которые соединяют промышленные заводы на севере страны с главными городами на юге. Кабели проходят через густые леса, покрывающие около двух третей ландшафта. Это делает шведскую сеть более уязвимой для диверсий, чем во многих других европейских странах, и Швеция должна быть готова к сбоям, заявила Вера ван Зеест, старший преподаватель Шведского университета обороны.

«Критическая инфраструктура, такая как, например, электрическая сеть, часто становится главной целью во время войны», — отмечает ван Зеест. Она привела в пример Украину, где Россия с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года повредила более половины энергетических объектов. Особенно критическими эти атаки были в зимние месяцы.