Москва выразила согласие с предложением Анкары о создании мирной платформы для урегулирования конфликта в Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил создать мирную платформу, направленную на предотвращение дальнейшей поляризации и приоритетное использование дипломатических средств. Он также призвал к привлечению максимального числа участников для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.

«Президент Путин — убежденный сторонник предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского конфликта. И, конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров — наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России согласился с предложением Фидана о необходимости создания мирной платформы.

«Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была», — сказал он.

Украина настаивает на урегулировании конфликта по формуле мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Эта формула включает требование вывода российских войск с украинских территорий, оккупированных после 1991 года, включая Крым, Донецкую и Луганскую области, а также Херсонскую и Запорожскую области.

В июне в Швейцарии прошла конференция по ситуации в Украине, где обсуждались три пункта формулы мира Зеленского, касающиеся ядерной безопасности, обмена пленными «всех на всех» и безопасного судоходства. Турция подписала итоговое коммюнике саммита. В Кремле исключили негативное влияние на двусторонние отношения с Турцией.

Москва считает условия Киева неприемлемыми и предлагает вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма российскими на международном уровне, а также отмену западных санкций.