Япония и Камбоджа запускают совместную программу по обмену знаниями и технологиями по обезвреживанию наземных мин со странами всего мира, включая Украину. Об этом 7 июля заявила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

Министр отметила: Камбоджа, которая неуклонно продвигается вперед в деле обезвреживания мин на своей территории, за последние десятилетия стала мировым лидером в области разминирования. Она также добавила, что камбоджийские саперы считаются одними из самых опытных в мире. За последнее десятилетие под эгидой ООН несколько тысяч из них были направлены для работы в Африку и на Ближний Восток.

В 2022 году Камбоджа начала обучение саперов из Украины, которая также страдает от высокой плотности наземных мин и других неразорвавшихся боеприпасов из-за российского вторжения.

«В рамках конкретной инициативы Японии и Камбоджи по борьбе с наземными минами Япония окажет всестороннюю помощь в гуманитарных операциях по разминированию в Украине. На следующей неделе мы предоставим Украине крупную машину для разминирования, а в следующем месяце здесь, в Камбодже, мы обучим украинский персонал работе с этой машиной», — заявила Камикава.

С конца гражданской войны в 1975-м году в Камбодже на минах подорвались более 20 тыс. человек и около 45 тыс. получили ранения. Несмотря на очень активную программу разминирования, многие опасные боеприпасы остаются на месте, представляя серьезную опасность для жителей деревень.

Камбоджийские саперы начали обучать украинских коллег в Польше и Камбодже еще в 2022 году. Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен осудил вторжение Москвы в Украину, заявив: «Камбоджа всегда выступала и выступает против любой страны, которая вторгается в другую страну».

Камбоджа была одной из почти 100 стран-членов ООН, которые выступили соавторами резолюции, осуждающей российское вторжение. Несколько других стран, включая США и Германию, уже оказали Украине помощь в разминировании.