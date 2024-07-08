8 июля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Спасатели животных из организации Animal Save работают на линии фронта в Украине
Волонтеры Animal Save вывозят животных из брошенных домов на торецком направлении в связи с возможным обострением на линии фронта. Российские военные продолжают наступление на два населенных пункта — поселок Нью-Йорк и город Торецк. #trtнарусском #волонтеры #спасениеживотных #война #боевыедействия #украина #shorts #трт #новости
Спасатели животных из организации Animal Save работают на линии фронта в Украине / Others
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