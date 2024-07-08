ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Спасатели животных из организации Animal Save работают на линии фронта в Украине
Волонтеры Animal Save вывозят животных из брошенных домов на торецком направлении в связи с возможным обострением на линии фронта. Российские военные продолжают наступление на два населенных пункта — поселок Нью-Йорк и город Торецк. #trtнарусском #волонтеры #спасениеживотных #война #боевыедействия #украина #shorts #трт #новости
Спасатели животных из организации Animal Save работают на линии фронта в Украине / Others
8 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us