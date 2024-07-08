Спасатели животных из организации Animal Save работают на линии фронта в Украине

Волонтеры Animal Save вывозят животных из брошенных домов на торецком направлении в связи с возможным обострением на линии фронта. Российские военные продолжают наступление на два населенных пункта — поселок Нью-Йорк и город Торецк. #trtнарусском #волонтеры #спасениеживотных #война #боевыедействия #украина #shorts #трт #новости