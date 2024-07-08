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Система Patriot развернута в Литве
Нидерландская система ПВО Patriot была развернута в Литве в рамках ежегодных международных военных учений Baltic Connection 24
Система Patriot развернута в Литве
Фото: Reuters / Reuters
8 июля 2024 г.

Нидерландская система ПВО Patriot была развернута в Литве в рамках ежегодных международных военных учений Baltic Connection 24. Эта система предназначена для усиления защиты населения и инфраструктуры страны от самолетов, дронов и ракет.

Батарея ПВО прибыла в порт Клайпеды в субботу утром и была перемещена на авиабазу Шяуляй, откуда она будет выполнять задачи в течение следующих двух недель.

Литва граничит с российским эксклавом Калининград, где, по данным польского правительства, Россия может хранить около 100 ядерных боеприпасов.

Литовские официальные лица описывают это развертывание как первый шаг к реализации модели ротационной ПВО, согласованной на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году.

«Это важно, потому что мы сможем протестировать и подготовиться к этой ротационной модели. Мы знаем, что делать и как это делать, осталось только проверить», — заявил командир батальона ПВО Литвы Овидиус Пилитаускас.

По данным литовских военных, учения помогут улучшить готовность к перемещению войск, их интеграции, объединенному командованию и контролю, а также выполнению операций ПВО.

Белый дом объявил в среду о пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 млрд евро, который включает в себя ракеты для систем ПВО Patriot и других систем ПВО, ранее предоставленных Киеву США.

Системы Patriot являются самыми мощными средствами, которыми Украина располагает для защиты от российских авиаударов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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