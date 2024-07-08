Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Соединенные Штаты для участия в саммите глав государств и правительств НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне. Этот саммит будет приурочен к 75-й годовщине создания НАТО и станет важной площадкой для обсуждения текущих вызовов и угроз, с которыми сталкивается альянс. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

На саммите будут рассмотрены вопросы, связанные с усилением оборонных и сдерживающих мер альянса, особенно в контексте текущей ситуации в Украине. Участники обсудят пути оказания поддержки Украине, а также рассмотрят действия по борьбе с терроризмом, который остается одной из основных угроз для НАТО.

Ключевые партнеры альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии, также примут участие в заседаниях. Присутствие президента Украины и представителей Европейского Союза добавит значимости этим встречам.

Ожидается, что в рамках саммита президент Эрдоган проведет двусторонние встречи с некоторыми главами государств и правительств, участвующими в мероприятии. Эти встречи предоставят возможность для обсуждения двусторонних отношений и укрепления сотрудничества в различных областях.