Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совету Безопасности ООН с призывом созвать срочное заседание после масштабной воздушной атаки РФ на Украину.

«Украина в настоящее время инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу», - написал президент Украины на платформе X.

На совместной пресс-конференции с польскими премьером Дональдом Туском в Варшаве Зеленский также призвал Совбез ООН к привлечению РФ и ее руководства к ответственности.

Кроме того, глава украинского государства подчеркнул, что хочет «более сильного ответа» со стороны Запада после российских ударов. Он добавил, что Киев ожидает от своих союзников «конкретных шагов» по предоставлению Украине систем ПВО.

В результате авиаударов, совершенных российскими военными в понедельник, погибли по меньшей мере 36 человек, около 130 — ранены. Одна из ракет серьезно повредила детскую больницу в Киеве.