Новое лейбористское правительство Великобритании откажется от попытки отложить решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает газета Guardian.

На прошлой неделе правительство консерваторов обвинили в попытке воспрепятствовать преследованию военных преступлений Израиля путем затягивания решения МУС.

В пятницу, 5 июля, лейбористская партия Кира Стармера одержала убедительную победу на всеобщих выборах в Великобритании.

В конце мая прокурор МУС Карим Хан подал заявку на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления.

Великобритания 10 июня подала запрос на предоставление письменной информации. В запросе утверждалось, что, поскольку палестинские власти не обладают юрисдикцией над израильскими гражданами в соответствии с соглашениями, они не могут передать юрисдикцию МУС.

27 июня судьи МУС постановили, что Великобритания может представить юридические аргументы по этому делу, и дали стране срок до 12 июля, чтобы предоставить свои претензии.

Однако представители лейбористов сообщили, что новое правительство считает, что МУС обладает юрисдикцией над Газой. Это означает, что потенциальная задержка с вынесением решения МУС по запросу на выдачу ордеров на арест больше не произойдет.

В воскресенье на Даунинг-стрит сообщили, что премьер-министр Кейр Стармер в телефонном разговоре с Нетаньяху сказал, что «с нетерпением ждет дальнейшего углубления тесных отношений» между Великобританией и Израилем, но при этом призвал к прекращению огня в Газе.

В тот же день Стармер сказал президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу, что его ближайшими приоритетами являются «обеспечение прекращения огня, возвращение пленных, увеличение и ускорение гуманитарной помощи и финансовой поддержки Палестинской автономии».

В течение нескольких месяцев многие британские избиратели выражали недовольство лейбористами в связи с ранней позицией партии во время войны Израиля в Газе. Тогда в партии призвали к «продолжительному» прекращению огня — вместо немедленного и всеобъемлющего.

Стармер также поддержал решение Израиля отключить Газу от электричества, воды и других предметов первой необходимости, несмотря на то, что эксперты-юристы осудили этот шаг как военное преступление.

Позже партия изменила свою позицию, и лейбористы отрицают, что Стармер поддерживал тотальную блокаду Израиля.