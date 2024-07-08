Президент США Джо Байден заявил демократам-законодателям, что пора прекратить давление на него с целью вынудить отказаться от участия в выборах. С этим он обратился к однопартийцам в письме, отправленном в понедельник.

Законодатели сообщили изданию Axios, что ожидают усиления призывов к снятию Байдена с выборов после возвращения Конгресса с каникул.

В письме Байден сообщает, что за последние 10 дней он провел «обширные беседы с руководством партии, выборными должностными лицами, рядовыми членами и, что самое важное, избирателями-демократами».

«Я слышал, что люди обеспокоены... Я не слеп к ним», - сказал Байден.

Но, по его словам, он бы «не стал снова баллотироваться, если бы не был абсолютно уверен, что являюсь лучшим человеком для победы над Дональдом Трампом в 2024 году».

Президент написал, что он «твердо намерен остаться в гонке» и что «вопрос о том, как двигаться дальше, обстоятельно обсуждается уже больше недели. И пришло время его завершить».

Байден столкнулся с публичными призывами пяти демократов Палаты представителей выйти из гонки.

Многие другие демократы в частном порядке выразили мнение, что Байдену необходимо выйти из гонки.

Письмо Байдена, опубликованное в понедельник, вызвало неоднозначную реакцию среди конгрессменов.

Один из высокопоставленных демократов Палаты представителей на вопрос, считает ли он, что письмо ослабит давление на Байдена, ответил изданию Axios отрицательно.

Другой высокопоставленный демократ предположил, что оно «будет иметь значение». Особенно для тех, кто все еще верит, что он «открыт для решения о выходе», но добавил, что, «вероятно», некоторые законодатели отреагируют негативно.

При этом Байден получил публичную поддержку от руководства демократов и некоторых рядовых законодателей, таких как сенаторы Берни Сандерс и Крис Кунс.

В письме Байден призвал к демократии, заявив, что «избиратели Демократической партии уже проголосовали», имея в виду праймериз 2024 года.

«Это (участие Байдена в выборах - ред.) было решение избирателей. А не пресса, не эксперты, не крупные спонсоры, не какая-либо избранная группа лиц, какими бы благими намерениями она ни руководствовалась», - гласит письмо Байдена.