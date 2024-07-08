Израильские демонстранты вышли на марши в Тель-Авиве и Иерусалиме, скандируя «мы не сдадимся». Второй день подряд манифестанты усиливают давление на правительство с требованием договориться об освобождении заложников в Газе.

Общенациональный «день беспорядков» начался в 6:29 утра (0329 GMT), совпав с началом операции ХАМАС 7 октября.

В двух крупнейших городах Израиля демонстранты перекрыли дороги. Десятки тысяч людей остановили движение на крупных перекрестках и шоссе в центре Тель-Авива, где полиция использовала водометы для их разгона.

Израиль сообщает, что в плену остаются 116 человек. 42 человека, по мнению военных, уже нет в живых.

«Правительству все равно, что думает народ, и оно ничего не делает, чтобы вернуть наших сестер и братьев из Газы», — сказала 57-летняя Орли Натив, которая присоединилась к демонстрации с флагами в Тель-Авиве.

«Хватит, значит, хватит»

Многие обвиняют Нетаньяху, самого долго пребывающего на посту премьер-министра Израиля, в том, что он не предпринял достаточных усилий для достижения перемирия, руководствуясь своими политическими интересами. Два крайне правых члена его кабинета пригрозили уйти в отставку, если будет достигнуто соглашение.

«Он знает, что если он прекратит войну, его правительство падет», — сказала Нурит Меири, 50-летний социальный работник из Иерусалима.

Она несла израильский флаг и была одета в футболку с надписью «Верните их домой» на шумном шествии к дому премьер-министра в Иерусалиме, сопровождаемая группой молодых религиозных мужчин, которые выкрикивали «предатель».

Двоюродный брат Меири был убит 7 октября во время посещения родственников, а ее сын скоро отправится на обязательную военную службу.

«За что? Ради премьер-министра, который сделает все, чтобы остаться у власти?» — спросила она, пока протестующие за ней скандировали «Выбери жизнь».

Война провалилась

Крупные протесты проходят по всему Израилю каждую субботу вечером уже несколько месяцев, но в последнее время их количество увеличилось и они стали более частыми.

По оценкам организаторов протестов, к 21:00 субботы около 176 000 человек собрались на тель-авивском перекрестке, который они называют «Площадью демократии». Это стало одной из крупнейших демонстраций с начала войны.

Ранее на отдельном митинге в поддержку заложников родственники эмоционально призывали к заключению сделки по возвращению домой их близких.

Между художественными выставками, посвященными пропавшим мужчинам, женщинам и детям, и палатками, в которых продавались товары в поддержку семей, некоторые участники митинга держали в руках таблички с надписями, что отказ от сделки будет равносилен смерти.

«Наше послание правительству очень простое. На столе лежит соглашение. Примите его», — сказал Иегуда Коэн, отец похищенного солдата Нимрода Коэна.

Другие выражали более мрачные настроения.

«Эта война — провал», — сказала 27-летняя техническая работница Инбар Р., которая предпочла не называть свою фамилию. «Единственное, чего она добилась, — это заставила мир ненавидеть нас».