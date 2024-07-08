Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом - первым после того, как Россия ввела войска в Украину. В понедельник у Моди запланирован ужин с президентом России Владимиром Путиным, а во вторник - переговоры в Кремле.

«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и обменяться мнениями по различным региональным и глобальным вопросам», - говорится в заявлении Моди.

«Мы стремимся играть роль помощников в обеспечении мира и стабильности в регионе», - продолжается в заявлении.

В последний раз Моди посещал Россию и встречался с Путиным в 2019 году - тогда он принял участие в саммите «Индия-Россия» во Владивостоке.

Москва остается ключевым поставщиком нефти и оружия в Индию, особенно после санкций, введенных против России США и их союзниками в ответ на вторжение РФ в Украину.

По данным аналитиков, в настоящее время Индия импортирует более 40 % нефти и около 60% оружия из России.

В то время как Индия стала еще более важным партнером для России в условиях ее растущей дипломатической и экономической изоляции, Китай — один из главных региональных соперников Индии — тоже стал более важным партнером Москвы.

Моди отсутствовал на саммите ШОС, проходившем на прошлой неделе в Казахстане под руководством Китая.

«Отношения России и Китая вызывают у Индии определенную озабоченность в связи с усилением напористости Китая в регионе», - пояснил агентству Associated Press Бала Венкатеш Верма, бывший посол Индии в России.

Западные партнеры Украины также призывают правительство Моди осудить Россию из-за Украины, чего Индия избегает делать публично.

Министр иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра заявил журналистам перед поездкой Моди в Москву, что объем торговли между двумя державами в 2023-24 финансовом году составит около 65 млрд долларов.

По словам индийских чиновников, один из приоритетов поездки Моди в Москву - проблема индийских граждан, обманом рекрутированных в российскую армию.