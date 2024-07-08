Компания Boeing заключила соглашение с Минюстом США, согласно которому она признает себя виновной по обвинению, связанному со смертельными авариями самолетов 737 MAX в 2018 и 2019 годах.

Производитель самолетов признает себя виновным по обвинению в сговоре с целью обмана правительства после того, как Минюст решил, что недавние проблемы компании с контролем качества нарушили соглашение об отсрочке судебного преследования, заключенное в 2021 году.

Новость появилась всего за несколько часов до истечения срока, предоставленного Министерством юстиции США, для принятия решения о признании вины и выплате штрафа. Альтернативой этому стало бы судебное разбирательство - прокуроры рекомендовали выдвинуть против компании уголовные обвинения.

Не вдаваясь в детали, представитель Boeing подтвердил, что сделка была заключена, но добавил, что она «подлежит мемориализации и утверждению конкретных условий».

Согласно судебным документам, Boeing выплатит штраф в размере 487,2 млн долларов сверх 2,5 млрд долларов, выплаченных по первоначальному соглашению. Кроме того компания обязуется согласиться на усиление надзора со стороны независимого наблюдателя и организует встречу совета директоров с семьями жертв авиакатастрофы.

Кроме того, соглашение, если оно будет одобрено судом, принудит компанию потратить не менее 455 млн долларов на укрепление программ по соблюдению норм и безопасности, а также назначит ей испытательный срок под наблюдением в течение трех лет.

Решение Минюста США о предъявлении обвинений отчасти связано с недавней серией инцидентов, связанных с безопасностью и нарушениями контроля качества при производстве самолетов.

Однако фактически уголовное обвинение относится к крушениям 737 MAX в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 гг. соответственно, в которых погибли 346 человек.