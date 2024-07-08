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В Дагестане упразднили отдел фетв
Муфтий Дагестана решил упразднить отдел фетв, который ранее выступил против запрета никаба
В Дагестане упразднили отдел фетв
Фото: соцсети Муфтията Республики Дагестан / Others
8 июля 2024 г.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев принял решение упразднить отдел фетв, который ранее выступил против всеобщего запрета на ношение никаба.

«Сегодня муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», – говорится в телеграм-канале муфтията республики.

Муфтий добавил, что в ближайшие дни будут приняты дальнейшие изменения в структуре муфтията.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев анонсировал скорое вынесение богословско-правового заключения о запрете никаба.

Спустя время отдел фетв выступил с заявлением о том, что не нашел оснований для всеобщего запрета никаба, но допустил «локальный запрет» на ношение такого одеяния из соображений безопасности.

Уже после, в среду 3 июля, отдел фетв Муфтията Республики Дагестан установил временный запрет на ношение никабов до «нового богословского заключения».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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