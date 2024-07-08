Муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев принял решение упразднить отдел фетв, который ранее выступил против всеобщего запрета на ношение никаба.

«Сегодня муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», – говорится в телеграм-канале муфтията республики.

Муфтий добавил, что в ближайшие дни будут приняты дальнейшие изменения в структуре муфтията.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев анонсировал скорое вынесение богословско-правового заключения о запрете никаба.

Спустя время отдел фетв выступил с заявлением о том, что не нашел оснований для всеобщего запрета никаба, но допустил «локальный запрет» на ношение такого одеяния из соображений безопасности.

Уже после, в среду 3 июля, отдел фетв Муфтията Республики Дагестан установил временный запрет на ношение никабов до «нового богословского заключения».