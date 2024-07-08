В администрации президента США признали, что Украина использует американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по аннексированному Крыму. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

«Украина применила предоставленные США ракеты ATACMS, ударные ракеты большой дальности, в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы», — заявил Кирби.

«Они потопили последний боевой корабль с крылатыми ракетами в порту Севастополя, и российский Черноморский флот в ответ на это покинул Крым», - отметил чиновник.

При этом он добавил, что США планируют сохранить запрет ВСУ на удары своими ракетами вглубь территории РФ.