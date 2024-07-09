На церемонии запуска первого национального спутника Türksat 6A с космодрома Канаверал присутствовали ключевые представители правительства и промышленных компаний. Спутник, созданный турецкими инженерами, был выведен на орбиту с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, председатель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и другие официальные лица приняли участие в торжественном событии.

Запуск несколько раз откладывался из-за погодных условий, но в итоге успешно состоялся. Спутник отделился от ракеты примерно через полчаса после старта, и первый сигнал был получен через 67 минут.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил важность этого события в видеообращении. «Возможность производства критически важных технологий, таких как спутники связи, без зависимости от внешних источников, имеет большое значение для нашей национальной безопасности», — заявил глава государства.

Türksat 6A, находящийся на высоте 35 786 километров, будет обслуживать 20 транспондеров Ku-диапазона, что расширит зону покрытия спутников до Индии, Таиланда, Малайзии и Индонезии. С введением спутника в эксплуатацию население, охватываемое спутниками Турции, увеличится с 3,5 до более чем 5 миллиардов человек.

Президент Эрдоган отметил, чем значим проект. «Наш отечественный спутник связи 6A обеспечит резервирование существующих спутников и еще больше увеличит мощность», — заявил турецкий лидер. Он также выразил удовлетворение сотрудничеством с Илоном Маском и компанией SpaceX.

Проект Türksat 6A реализован при поддержке Министерства транспорта и инфраструктуры, TÜBİTAK и таких компаний, как ASELSAN, TUSAŞ и CTECH.

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Первый отечественный и национальный спутник связи Türksat 6A, который отправится в космос с помощью ракеты SpaceX в США, будет запущен на орбиту сегодня ночью в 1:30 по турецкому времени.

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Турция готовится к запуску своего первого национального спутника связи TÜRKSAT 6A. Запуск запланирован на 8 июля в 17:20 по местному времени США (00:20 9 июля по турецкому времени) с использованием ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил важность этого события: «Начался обратный отсчет времени до отправки TÜRKSAT 6A в космос <...> Пусть TÜRKSAT 6A, символ независимости Турции в космосе, станет пионером и лидером во всех сферах в «столетии Турции».

TÜRKSAT 6A станет шестым спутником связи, запущенным Турцией с 2008 года. Его зона покрытия будет включать Индию, Таиланд, Малайзию и Индонезию и позволит турецким спутникам увеличить охват населения с 3,5 до 5 млрд человек.

Этот запуск знаменует собой важный шаг в развитии космической программы Турции, начавшейся в 1994 году с запуска TÜRKSAT 1B.