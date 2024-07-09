В ночь на 9 июля Белгородская область РФ подверглась обстрелу, в результате которого погибли четыре человека, еще 20 получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атакам подверглись Белгород, Шебекино, Новая Таволжанка, Дроновка и другие населенные пункты. В результате обстрела разрушены 60 частных домов, 160 квартир, повреждены 140 автомобилей. Также зафиксированы перебои на линии электропередачи.

Атаки дронов также зафиксированы в других регионах. В Ростовской области, по словам губернатора Василия Голубева, силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. В Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, но пожар был оперативно ликвидирован.

В Волгоградской области несколько дронов атаковали город Калач-на-Дону, в результате чего загорелись нефтебаза и подстанция. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что пожары на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калач-на-Дону были потушены, угрозы жилым объектам нет.

В Астраханской области массированная атака беспилотников была отражена, пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

В Воронежской области все атакующие дроны были уничтожены. В Курской области силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа.

Минобороны РФ позже сообщило, что за ночь перехватили 21 дрон над Ростовской областью, пять над Астраханской, семь над Курской, два над Воронежской и три над Белгородской.